الخارجية الروسية: واشنطن تواصل اختبارات الأسلحة البيولوجية والجرثومية خارج أراضيها وبالقرب من الحدود الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2022 - 13:36

الخارجية الروسية: واشنطن تواصل اختبارات الأسلحة البيولوجية والجرثومية خارج أراضيها وبالقرب من الحدود الروسية

منذ 2 ساعة 9 March، 2022
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