أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 08-03-2022

البناء

• قالت مصادر في فيينا إن إنجاز التفاهم الروسي الأميركي الإيراني حول عدم تأثير العقوبات الغربية على روسيا على العلاقات الروسية الإيرانية التجارية بعد الاتفاق جعل الطريق سالكاً أمام توجه وزراء خارجية الدول المعنية بالاتفاق الى فيينا للمسات الأخيرة تمهيداً للتوقيع.

• قالت مصادر على صلة بالملف الانتخابي إن استحالة اعتماد الميغاسنتر دون تأجيل موعد الانتخابات تستدعي تخصيص الكلفة المفترضة لتأمين نقل الناخبين باستئجار ألف باص على نفقة الدولة فينتهي اعتماد النقل كرشوة انتخابية ويتخفف الناخب من عبء كلفة النقل.

النهار

• لوحظ أن تسوية الخلافات الديبلوماسية والسياسية بين لبنان وأكثر من دولة عربية وغربية، تأتي من خلال محازبين ومستشارين وبعيداً من الأطر الديبلوماسية والحكومية.

• عُلم أن لقاءات يعقدها مرجع حكومي سابق وبعيداً من الإعلام مع معظم المكونات التي كانت تنضوي في فريق سيادي، لا تقتصر على الشقّ الإنتخابي، بل تندرج ايضا تحت عنوان المواجهة السياسية.

اللواء

• لم يتمكن نائب بيروتي، خارج تيّار أعلن عزوفه عن الانتخابات، من تشكيل لائحة من طوائف تسمح له بملء الفراغ الذي وقعت فيه العاصمة..

• وصف مصدر سياسي العلاقة بين تيارين حليفين بلعبة «القط والفأر» لحين جلاء الموقف خلال أيار المقبل.

• تبين لمراقبين دبلوماسيين أن موسكو لا تشجّع في هذه الفترة التوصّل إلى اتفاق نووي، قبل جلاء الوضع على الجبهة مع أوكرانيا!

الجمهورية

• أبدى أحد المرشحين المحتملين الى مقعد نيابي عتبه على حلفائه، لأنّهم لم يحسموا بعد قرارهم بترشيحه أو باستبعاده.

• علّق وزراء على مداخلة مرجع كبير بما خصّ سدّ بسري بقوله: «فش ّ بما خص خلقو بوزير البيئة».

• تداول أوساط حزب بارز أخباراً عن شجار حاد بين مسؤولين كبيرين فيه دفعه الى اتخاذ إجراءات عقابية بحقهما.

المصدر: صحف