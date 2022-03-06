طقس بداية الأسبوع غائم جزئياً مع انخفاض بالحرارة وضباب على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الثلاثاء ويعود فيتأثر نهار الاربعاء بمنخفض جوي متوسط الفعالية حيث يتحول الطقس الى طقس متقلب وماطر ويستمر تأثيره حتى الجمعة. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر اذار بين 13 و 22 درجة مئوية).

– الطقس المتوقع في لبنان: غائم صباحا مع احتمال تساقط امطار في المناطق الداخلية والشمالية يتحول بعد الظهر تدريجيا الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة و رياح ناشطة (50 كم/س) محملة بالغبار.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

الثلاثاء:غائم جزئيا صباحا يتحول بعد الظهر تدريجيا الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال والداخل مع استمرار تشكل الضباب على المرتفعات.

الأربعاء:غائم صباحا مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا و مترافقة مع برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700م وما فوق. تخف حدة الامطار تدريجا بعد الظهر ويتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا. تستمر درجات الحرارة بالانخفاض صباح الخميس، وتتجدد الامطار وتكون مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة تشتد احيانا و يتدنى مستوى تساقط الثلوج مع تدني درجات الحرارة الى ما يقارب 1500م و ما فوق.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 23 درجة، فوق الجبال من 6 الى 18 درجة، في الداخل من 6 الى 17 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10و 30 كلم/س تشتد احيانا لتصل الى ما يقارب 50 كلم/س.

– الانقشاع: جيد يسوء احيانا بسبب الغبار والضباب على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين 45 و 70 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج احيانا. حرارة سطح الماء: 17 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية