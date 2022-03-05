مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 5-3-2022

في مرحلة من الارتباكِ السياسي وتكبد ِالخسائر المتلاحقة في المنطقة، تحاول ُواشنطن تصفية َالحسابات ِفي ساحاتٍ كأوكرانيا فتشغلُ نصف َالكرة الارضيةِ ويمكن ُان تشعلَها كلَها..

ومع تجربة ٍجديدة ٍلسلاح ِالعقوبات ِضد َموسكو لا يبدو ان النتائج َتسير ُكما تشتهي الادارة ُالاميركية ُوحلفاؤها الاوروبيون بعدما قرأت روسيا جيدا ًفي تجارب ِالعقوبات ِالسابقة ِفاحكمت الاستعداد َوجهزت للتصدي ودفع ِاسوأ النتائج. ولكن، ماذا بعدما جرب َالغرب ُخلال َالايام ِالعشرة ِالاولى للعملية ِالروسية ِفي اوكرانيا معظم َوسائل ِالضغط ، حيث ُظهر َالروس ُاكثر َتحكما ًبالادارة ِالعسكرية، واعترف َاعداؤهم قبل حلفائهم بان الجيش َالروسي َلم يستخدم ْكثيراً من قوتِه ولا من اساليبِه المعتادة ِوغير ِالمعتادة ِلتحقيق ِاهداف ٍمعلنة ٍسياسيا ًوعسكريا ًمن هذه العملية..

في وقائع ِيوم السبت، فتحت القوات ُالروسية ُممرات ٍآمنة ًلخروج ِالمدنيين َمن ماريوبول ومناطق َاخرى مطلةٍ على بحر آزوف الجنوبي، ما يؤكد ُان الانتشار َالروسي َفي هذا الطوق ِالجغرافي ِيتحكم ُبالجبهة ِالجنوبية ِويفرض ُتاثيراً كبيرا ًفي المفاوضات الجارية..

على سكة ٍالتفاوض ِفي فيينا، تقترب ُمحادثات ُالاتفاق ِالنووي مع ايران َمن نهائياتِها بحسب ِتصريحات ِاطرافِها جميعا.ً وعلى عكس ِالتعقيدات ِفي الملف ِالاوكراني، تبدو الانفراجات ُواسعة ًوسريعةً على خط ِطهران َ- فيينا، وبعد احد َعشر َشهراً من المحادثات ِفرضت ايران ُخياراتِها وشروطَها واحترام َخطوطِها الحمراء َفي سبيل ِحماية ِحقوقِها مستقبلا ًبمواجهة ِمزاجية ِالادارات ِالاميركية ِالمتعاقبة.

وفي تعداد ِالخاسرين من العودة ِالاميركية ِالى الاتفاق ِالنووي يتفوق ُالكيان ُالصهيوني بحجم ِالصراخ ِوالعويل ، ويسود ُفي تل ابيب الاعتراف ُبأن ما كان ينقص ُالكيان َالعبري َالا الازمة ُالاوكرانية ُلافقادِه خيارات ِالرد على انواعها..

لبنانياً، ووسط َالتحولات ِالاقليمية ِوالتطورات ِالدولية ماذا يمكن ُان نقول َعن وضع ِبلدنا، حيث ُيقحمُهُ البعض ُفي سّمِ الخِياط الاميركي عنوة ًعن المصالح ِالوطنية ِومقابلَ صفرْ نتائج َداخلية، وكل ذلك على وقع ِمواصلة ِتجار ِالازمات لعبتهم الخبيثة َبالاحتكارِ وتجديدِ الطوابيرِ امام َالمحطات ِبتصريحات ٍومواقف َغير ِمسؤولة ، تتزامن ُمع محاولاتٍ اميركية ٍلربط ِنفط ِلبنان َبمسار ِالتطبيع، وهو ما تحدث َعنه رئيس ُكتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في معرِض اشارتِه الى مساعي ِالوسيط ِالاميركي ِلتسويق هذا الامر.

المصدر: قناة المنار