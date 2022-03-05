الفاو: أسعار السلع الغذائية بلغت مستوى قياسيا في شباط لاسيما الزيوت النباتية

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، أن “الأسعار العالمية للسلع الغذائية، بلغت مستوى قياسيا في شباط، لاسيما الزيوت النباتية”، في ظل عرض محدود فاقمته الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وزاد مؤشر الفاو للأسعار الغذائية في شباط، بسحب بيان المنظمة، بنسبة 3,9% مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 140,7 نقطة في مقابل 135,7 نقطة في كانون الثاني، موضحة أنه “تجاوز المؤشر الذي يرصد التقلبات الشهرية، في الأسعار العالمية لسلة من المنتجات الغذائية الأساسية، مستواه القياسي السابق المسجل في شباط 2011 والبالغ 137,6 نقطة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية