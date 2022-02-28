أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 28-02-2022

البناء

• لوحظ أن دعاة الحياد والفدرالية في لبنان يرفضونهما لأوكرانيا ورافضو المقاومة في لبنان وتلقي السلاح والمال من الخارج يشجعونهما لأوكرانيا وأن الذين دعوا لإقفال الحدود الأوروبيّة أمام اللاجئين السوريين والعراقيين متحمّسون لفتحها للأوكرانيين وكلها تطرح كعقائد وبخلفيّة إنسانيّة.

• تبين أن قناتي الجزيرة والعربية تقاسمتا المواقع في حرب أوكرانيا فكان حماس الجزيرة لما تسمّيه بسالة المقاومة الأوكرانية رغم تشارك قطر وروسيا نادي الغاز العالميّ، بينما بدت العربية أقرب للموقف الروسي رغم علاقة السعودية والإمارات بأميركا وتبدو كلمة السر «تركيا».

النهار

• يسعى “التيار الوطني الحر” جاهدا إلى تأجيل النظر بالدعاوى المقامة من مدير عام المناقصات جان العلية على نائبيه جورج عطالله وسيزار ابي خليل إلى ما بعد الانتخابات النيابية.

• غابت مواقف ديبلوماسيين شرقيين معتمدين في لبنان عن التعليق على الحرب في أوكرانيا لدواعٍ أمنية، ولخصوصيات بعض اللبنانيين.

• قال مرجع حكومي سابق ان ما يجري حاليا في لبنان عملية الهاء عن القضايا المصيرية والمتغيرات بهدف إمرار خطط اقليمية على حساب اللبنانيين.

اللواء

• تلقّى الرئيس فؤاد السنيورة إشارات إيجابية من مرجعية عربية على مضمون مؤتمره الصحفي الأخير، الذي أثار ردود فعل متفاوتة داخلياً، ولكنه ساهم في توجيه البوصلة السياسية على الساحة السنّية!

• تلقفت عدة أطراف سياسية دعوة رئيس التيار الوطني جبران باسيل لإنتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة، التي إعتبرتها خطوة أساسية في مسيرة الإصلاحات السياسية!

• تساءلت أوساط ديبلوماسية عن مبررات تحمّل وزير الخارجية وزر البيان المستنكِر للحرب الروسية في أوكرانيا، وعدم الإفصاح عن موقفي رئيسي الجمهورية والحكومة منه!

الجمهورية

• يقول قيادي في تيار كبير: أتمنى ألّا أضطر الى الترشّح للإنتخابات.

• يعاني أحد الأحزاب من صعوبة في تسويق أحد المرشحين في إحدى دوائر جبل لبنان لرفض قاعدته التاريخية له.

• تنتظر قيادات حزبية نتائج مساع تُبذل لإحياء إهتمام دولة خارجية بالملف اللبناني.

المصدر: صحف