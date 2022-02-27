ستولتنبرغ: تصريحات روسيا حول قوات الردع تدل على خطورة الموقف

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنقل قوات الردع في الجيش الروسي إلى وضع خاص، يدل على خطورة الموقف.

وقال ستولتنبرغ الاحد “التحرك الأخير يدل على أن الموقف شديد الخطورة”، وتابع “الناتو سيزيد من إمداد أوكرانيا بالأنظمة المضادة للطائرات والدبابات”، وأضاف “نثق تماما في أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيوفق في مسألة التفاوض في منطقة غوميل في بيلاروس مع الجانب الروسي”، وأعلن “طالما دعمنا الدبلوماسية ونراقب إن كانت روسيا جادة في محادثاتها مع الأوكرانيين”.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة، وجاءت أوامر بوتين خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

يذكر أن القوات الروسية تواصل لليوم الرابع عمليتها الخاصة لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا، مع التركيز على قطاعها المالي.

المصدر: روسيا اليوم