الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة: نعتبر الاعتداء على الشيخ عدنان هو اعتداء على حركة الجهاد وسنتصرف بناء على ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2022 - 23:18

الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة: نعتبر الاعتداء على الشيخ عدنان هو اعتداء على حركة الجهاد وسنتصرف بناء على ذلك

منذ 1 ساعة 26 February، 2022
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