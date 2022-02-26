النائب عز الدين يستقبل وفداً من أهالي بلدة قانا لوضع حلول جذرية لمسألة انقطاع المياه

استكمالاً لمعالجة مشكلة انقطاع مياه الشفة عن بلدة قانا الجنوبية ووضع الحلول الدائمة لها، استقبل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين في مكتبه بمدينة صور، وفداً من أهالي بلدة قانا ضم نائب رئيس البلدية ومختار البلدة وعدد من فعالياتها.

هذا وتطرق المجتمعون إلى الأسباب الجوهرية التي أدّت إلى حدوث هذه المشكلة وعدم وصول المياه إلى المنازل في معظم أحياء بلدة قانا، ومنها الأعطال التي طرأت على مضخة بئر بلدة قانا، وكذلك في “دفاشات” محطة باتوليه، والتي تم إصلاحها من خلال الجهود التي بذلها النائب عز الدين بالتعاون مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، ومديرية العمل البلدي لحزب الله في المنطقة الاولى، وبلدية قانا.

وفي السياق، قال النائب عز الدين “تطرقنا إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية للمياه من خلال إزالة كل العقبات التي تحول دون ذلك أمام المؤسسة، واتفق الجميع على ضرورة استمرار اللقاءات التي تنعكس إيجاباً على أهلنا وتأمين كل مستلزمات ومقومات الحياة، وأهمها هو تأمين المياه بشكل دائم ومستمر”.

بدوره، مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر أكد أن “مشكلة انقطاع المياه ببلدة قانا قد حُلت بنسبة كبيرة”، متمنياً على فعاليات بلدة قانا أن “يبادروا من أجل المساعدة في إنشاء حقل للطاقة الشمسية، والتي من شأنها أن تؤمن التيار الكهربائي لمضخة البئر في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء، ومعها بطبيعة الحال ستتوفر المياه بشكل كبير، وكذلك المبادرة في التوعية وإزالة التعديات على الشبكة الذي هو موضوع أساسي”.

من ناحيته، نائب رئيس بلدية قانا زين العابدين دخل الله لفت إلى أن “الهدف من الزيارة هو متابعة مشكلة المياه في بلدة قانا، وسبل حلها بشكل دائم”.

المصدر: موقع المنار