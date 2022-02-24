أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 24-02-2022

البناء

• قال مصدر على صلة بالملف الانتخابي إن إعلان الرئيس فؤاد السنيورة عزمه إدارة معركة انتخابيّة لوراثة الرئيس سعد الحريري تأتي بالتشاور مع السفارتين الأميركية والسعودية بعد اليأس من وراثة المجتمع المدنيّ للحريريّ، لكنها أيضاً تواجه ردوداً سلبيّة لدى كوادر وجمهور المستقبل.

• تساءلت جهات أمنيّة عن معنى تفعيل شبكات تنظيم داعش في لبنان للعمل مجدداً، خصوصاً أن التفعيل في سورية والعراق يرسم علامات استفهام حول الدور الأميركي لتبرير بقاء القوات الأميركية في البلدين. فهل للتفعيل في لبنان صلة بتأجيل الانتخابات بعد اليأس من الفوز بها؟

اللواء

• يعتبر معنيون بالمفاوضات الحدودية أن خطأ حصل في إدارة العملية على مستوى السلطة السياسية لجهة اعتبار الخط 23 خط تفاوض!

• يتردد أن مرجعاً هدّد قاضياً بمنصب ممتاز، لو أقدم على إجراء ما يعارضه بقوة..

• هدّد وزراء بإجراء في حال أقرت زيادة التعرفة على الكهرباء قبل زيادة ساعات التغذية..

الجمهورية

• ستتخذ نقابات المهن الحرة قراراً بتحرك ميداني واسع اذا رفضت السلطة السياسية الاستجابة لمطالب اتفق على التقدم بها لإنقاذ ودائعها وصناديقها.

• يزور لبنان في الايام المقبلة وفد من شركة دولية مكلفة بملف أساس للتاكد من تسليمها كل المستندات التي طلبتها.

• خلافاً لما يشاع لا تغيير كبيراً في الوجوه النيابية المعتمدة لدى تنظيم فاعل إنما قد يشهد تغييرا طفيفاً.

المصدر: صحف