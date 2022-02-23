قرار لوزير الاقتصاد بتمديد مهلة تقديم طلبات زرع القمح والشعير لموسم عام 2022 لغاية 15 آذار

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قرارا قضى بتمديد مهلة تقديم طلبات زرع القمح والشعير لموسم عام 2022 لغاية 15/3/2022 ضمنا.

نص القرار

وجاء في نص القرار:

“إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته

(نظام وصلاحيات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)،

بناء على البلاغ رقم 1 تاريخ 16/12/2021 (تحديد مهلة تقديم طلبات زرع القمح والشعير لموسم عام 2022)،

ونظرا لتعذر الحصول على المستندات الرسمية المطلوب إرفاقها بطلب الزرع، بسبب الدوام الجزئي في الادارات العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الحبوب والشمندر السكري،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: مددت مهلة تقديم طلبات زرع القمح و/أو الشعير لموسم عام 2022 مدة خمسة عشر يوما تبدأ اعتبارا من 01/03/2022 وتنتهي يوم الثلثاء الواقع فيه 15/03/2022 ضمنا.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ من يلزم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام