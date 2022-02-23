شمخاني: القدرة النووية السلمية لإيران يجب أن تبقى دائما فوق رؤوس ناقضي العهود مثل “سيف ديموقليس” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2022 - 04:04

شمخاني: القدرة النووية السلمية لإيران يجب أن تبقى دائما فوق رؤوس ناقضي العهود مثل “سيف ديموقليس”

منذ 2 ساعة 23 February، 2022
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني
ايران - عربي وإقليمي

كتب امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني في تغريدة: القدرة النووية السلمية لإيران يجب أن تبقى دائما فوق رؤوس ناقضي العهود مثل “سيف ديموقليس” لتكون ضمانة حقيقية للوفاء بالتزاماتهم.

وغرد علي شمخاني ، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني ، مساء اليوم الثلاثاء ان “القدرة النووية السلمية لايراني يجب أن تبقى دائمًا كسيف ديموقليس على رؤوس ناقضي العهود لتكون ضمانة حقيقية للوفاء بالتزاماتهم “.

وأضاف “في عام 2018 ، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ، كان من الأفضل وفقا لتدبير قائد الثورة الاسلامية استخدام هذا” الضمان الذاتي”بشكل أكثر فاعلية”.

المصدر: وكالة فارس

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