شمخاني: القدرة النووية السلمية لإيران يجب أن تبقى دائما فوق رؤوس ناقضي العهود مثل “سيف ديموقليس”

كتب امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني في تغريدة: القدرة النووية السلمية لإيران يجب أن تبقى دائما فوق رؤوس ناقضي العهود مثل “سيف ديموقليس” لتكون ضمانة حقيقية للوفاء بالتزاماتهم.

وغرد علي شمخاني ، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني ، مساء اليوم الثلاثاء ان “القدرة النووية السلمية لايراني يجب أن تبقى دائمًا كسيف ديموقليس على رؤوس ناقضي العهود لتكون ضمانة حقيقية للوفاء بالتزاماتهم “.

وأضاف “في عام 2018 ، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ، كان من الأفضل وفقا لتدبير قائد الثورة الاسلامية استخدام هذا” الضمان الذاتي”بشكل أكثر فاعلية”.

المصدر: وكالة فارس