الشرطة الهولندية تطوق متجرا في العاصمة أمستردام حيث يحتجز مسلح رهينة

أعلنت الشرطة الهولندية اليوم الثلاثاء أنها تطوق متجرا لشركة “أبل” في العاصمة أمستردام في حي لايدزبلين عقب محاولة سرقة تلتها عملية احتجاز لرهينة من قبل مشتبه به مسلح.

وأفادت الوكالة الإخبارية الهولندية بأنه “أدت عملية سطو مسلح في متجر أبل في لايدزبلين في أمستردام إلى احتجاز رهينة”، مضيفة “انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لمشتبه به يلوح بمسدس ويمسك برقبة شخص”.

ورجحت الوكالة أنه لا يزال هناك عدد من موظفي وعملاء المتجر مختبئين في المبنى.

وقالت الشرطة الهولندية على حسابها الرسمي على تويتر “غادر عدد من الأشخاص المتجر”، مشيرة إلى عدم عزمها نشر المزيد من المعلومات حول تطورات الوضع داخل المتجر في الوقت الراهن حفاظا على سلامة المحتجزين داخل المتجر.

ويذكر أن السلطات الهولندية رفضت نشر معلومات حول الوضع الراهن أو حول عدد المحتجزين داخل المتجر.

المصدر: وكالة سبوتنيك