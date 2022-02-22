العدو الاسرائيلي يواصل التضييق على الفلسطينيين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2022 - 19:00

العدو الاسرائيلي يواصل التضييق على الفلسطينيين بالضفة المحتلة

منذ 34 mins 22 February، 2022
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

أغلقت قوات العدو الإسرائيلي الثلاثاء طريقا رئيسية في قرية الجلمة شمال شرق جنين شمال الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب حاجز الجلمة أغلقت طريقاً رئيسية بالمنطقة، حيث قامت بوضع 15 مكعباً إسمنتياً، ما أدى لحدوث أزمة مرورية خانقة داخل القرية”.

ولفتت المصادر الى ان “إغلاق الطريق أدى لاضطرار أصحاب مئات المركبات، خاصة التي تقل العمال المتوجهين للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، لسلوك طرق فرعية طويلة أو السير مشياً على الأقدام”، وأشارت إلى ان “الاحتلال أغلق أيضا مواقف للمركبات تتسع لأكثر من 300 مركبة”.

المصدر: فلسطين اليوم

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