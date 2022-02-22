الأمم المتحدة تشيد بجهود ايران الداعمة للسلام في سوريا

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه بيدرسون الثلاثاء، بكبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة علي اصغر خاجي. واستعرض الجانبان في هذا الاتصال، اخر التطورات على الساحة السورية ولاسيما تنظيم الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في هذا البلد.

الى ذلك، نوّه خاجي بالوضع الميداني السياسي المستقر في سوريا؛ معرباً عن ترحيبه بالاتفاق الحاصل حول تنظيم الاجتماع السابع للجنة الدستورية و”مواصلة الحوار وفقاً لسير العملية السياسية وبناء على الحقائق السائدة في سوريا”.

وقدم بيدرسون خلال الاتصال الهاتفي مع خاجي، شرحا حول زيارته الاخيرة لدمشق وما حصل من توافقات مع المسؤولين السوريين. وجاء في هذا التقرير، أن الجانبين الايراني والاممي أكدا خلال مباحثاتهما الهاتفية اليوم، على معالجة القضايا الانسانية كملف عودة النازحين واللاجئين الى بلدهم الأم.