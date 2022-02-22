السيد ابراهيم امين السيد: الانتخابات المقبلة بمثابة حرب تموز سياسية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 22 2022 - 12:18

السيد ابراهيم امين السيد: الانتخابات المقبلة بمثابة حرب تموز سياسية

منذ 14 mins 22 February، 2022
40fdf64bcdb375ab545b0e38b5d1d8db
لبنان

أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم امين السيد ان “الانتخابات النيابية المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية، لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا ومجتمعنا لكي تكون الكلمة في بلدنا لاسرائيل واميركا”.

وخلال لقاء سياسي نظمه الحزب  في حسينية بلدة العين في البقاع الشمالي في ذكرى الشهداء القادة، في حضور فاعليات سياسية وحزبية وبلدية، قال السيد ابراهيم امين السيد إن “الأميركي والاسرائيلي والاوروبي يريدون السلاح والمقاومة والمجتمع، ليأتوا بمجلس نيابي يستطيع انتخاب رئيس للجمهورية يشكل حكومة تستطيع ان تفعل ما يريدون”.

واشار إلى أن “المال الانتخابي بدأ وبحسب سعر كل شخص،  بين الخمسين والمئة دولار”، مشددا على أن “منسوب الشرف والعزة والكرامة في مجتمعنا اعلى بكثير من ان يتمكن احد من ان يسيىء اليه بهذه الطريقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح