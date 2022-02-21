وحدات القمع الصهيونية تعتدي على الأسرى في قسم 8 في سجن رامون وتعيث الفساد في غرفهم وتحول مقتنياتهم إلى ركام (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2022 - 13:58
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رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين: نمتلك من العقول والإمكانات التي تؤهّلنا لإعادة بناء لبنان الجديد
السيد صفي الدين: إذا أراد الأميركي أن يأخذنا للضغط الأقصى يجب علينا أن نذهب إلى الخيار الأقصى في الإعتماد على أنفسنا
جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم وغداً في قصر الأونيسكو لبحث أكثر من 20 مشروعاً واقتراح قانون أبرزها قانون المنافسة
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية: لا بيع لأصول الدولة وستبقى كل أصول المرافئ ومنها مرفأ بيروت وبنيتها التحتية للدولة
السفارة الأميركية في موسكو تحذر رعاياها من هجمات محتملة في الأماكن العامة في روسيا والحدود مع أوكرانيا
الرئيس الأميركي يوافق على لقاء نظيره الروسي بناء على اقتراح نظيريهما الفرنسي "شرط أن لا تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا"
الكرملين: لم يتم التخطيط حتى الآن لقمة بين الرئيسين الأميركي والروسي
الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا اليوم مع مجلس الأمن الفدرالي
الإعلام الأميركي عن مصادر استخبارية: واشنطن تمتلك معلومات عن إعطاء أوامر إلى قيادات الجيش الروسي لغزو أوكرانيا
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي يزور الدوحة تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: أي اتفاق مقبل في فيينا يجب أن يتضمن رفع كل العقوبات الأميركية
عبد اللهيان: لا مساومة بشأن خطوطنا الحمر وحقوقنا والطرف الآخر يدرك ذلك جيداً
عبد اللهيان: ننتظر أن تتخذ واشنطن والثلاثي الأوروبي قرارات في فيينا ولم نشهد إرادة بشأن ذلك حتى الآن
الخارجية الإيرانية: تحقيق نتائج في المفاوضات مع السعودية مرهون بتواصل المباحثات وتوفر إرادة حقيقية لدى الرياض
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للعب دور الوسيط بين إيران والسعودية
اليمن: استشهاد مواطنة وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال إثر استهداف طائرات العدوان منازل المدنيين في محافظة حجة
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: الاستمرار في استهداف الشعب اليمني جريمة حرب وإرهاب متعمّد
الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال تقرر إغلاق كافة أقسام السجون احتجاجا على إجراءات مصلحة السجون بحق الأسرى
توغل 6 آليات عسكرية إسرائيلية انطلاقا من بوابة المطبق شرقي حي النهضة شرق رفح جنوب قطاع غزة
البرازيل: إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في بيتروبوليس إلى 165 قتيلاً
مئات النيباليين يتظاهرون رفضا لمنحة أميركية تمهد لنشر جنود أميركيين في النيبال
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مئات النيباليين يتظاهرون رفضا لمنحة أميركية تمهد لنشر جنود أميركيين في النيبال
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
رئيس الوزراء الاثيوبي: المياه ستتدفق الى السودان ومصر وعلاقاتنا أخوية مع الشعبين ولن يلحق بهما أي ضرر
مصر: إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة خرق لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015
الشرطة الكندية تستعيد السيطرة على وسط مدينة أوتاوا بعد شلّه لمدة 24 يوما من قبل سائقي الشاحنات المعارضين لسياسة التلقيح
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
رئيس جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد يعلن التعبئة العامة في الجمهورية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: نعلن وقوفنا الكامل مع أوكرانيا في مواجهة تهديدات روسيا
فايننشال تايمز عن وزير المالية الألماني: نخشى تعرض اقتصادنا للشل في حال قطعت روسيا إمدادات الغاز
الخارجية الصينية: يجب التوصل لخارطة طريق لتفكيك الأزمة الأوكرانية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وحدات القمع الصهيونية تعتدي على الأسرى في قسم 8 في سجن رامون وتعيث الفساد في غرفهم وتحول مقتنياتهم إلى ركام (فلسطين اليوم)
منذ 30 mins
21 February، 2022
سجن رامون
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