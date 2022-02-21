وحدات القمع الصهيونية تعتدي على الأسرى في قسم 8 في سجن رامون وتعيث الفساد في غرفهم وتحول مقتنياتهم إلى ركام (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2022 - 13:58

وحدات القمع الصهيونية تعتدي على الأسرى في قسم 8 في سجن رامون وتعيث الفساد في غرفهم وتحول مقتنياتهم إلى ركام (فلسطين اليوم)

منذ 30 mins 21 February، 2022
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