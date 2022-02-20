الشيخ قاووق: “مسيّرة حسان” أصابت قدرات العدو العسكرية بصدمة.. والانتخابات النيابية قائمة

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن “المقاومة في العام ٢٠٢٢ هي في أقوى مراحلها التاريخية كمّاً ونوعاً، ولا يمكن لأحد أن يهدد وجودها لا بالحرب ولا بغير الحرب”.

وخلال احتفال أقامه حزب الله في حسينية بلدة عيتيت الجنوبية لمناسبة ذكرى الشهداء القادة وانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، لفت الشيخ قاووق إلى أن “المعادلات قد تغيّرت في زمن انتصارات المقاومة”، حيث أن “المسيرات الإسرائيلية” كانت تخترق الأجواء اللبنانية، واليوم أصبحت “المسيرات اللبنانية” تخترق أجواء الكيان الإسرائيلي.

وأشار الشيخ قاووق إلى أن “الصهاينة اليوم غارقون في بحر الذعر لعدم قدرة جيشهم على حمايتهم”، موضحاً أنه “لمسيّرة حسان رسالة بليغة جداً جداً، وقد قرأها العدو جيداً، وهي أصابت القدرات العسكرية الإسرائيلية بصدمة ومهانة ومذلة تاريخية”.

من جهة ثانية، أوضح الشيخ قاووق أننا “نريد الإنتخابات النيابية معبراً لإنقاذ البلد، ولكن الطرف الآخر يريدها معبراً لإشعال البلد”، مؤكداً أن “الإنتخابات النيابية قائمة بلا تأخير، ونحن نستعد لها وسنخوضها وسنشهد الإقتراع للمقاومة رغم أنف أميركا وأموال دول التطبيع في الخليج”.

وفي السياق، قال الشيخ قاووق إن “حضورنا القوي في الإنتخابات سيوجه صفعة لسفارات التآمر وسيسقط أحلامها ورهاناتها”.

المصدر: موقع المنار