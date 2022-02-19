السيد رئيسي يتوجه إلى الدوحة يوم الاثنين على رأس وفد رفيع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 19 2022 - 11:54

السيد رئيسي يتوجه إلى الدوحة يوم الاثنين على رأس وفد رفيع

منذ 29 mins 19 February، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح