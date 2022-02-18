تدابير سير في الاوزاعي بسبب الاشغال

قالت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللبناني في بيان لها الجمعة “ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال حفريات لتمديد قسطل لتصريف مياه الأمطار، وذلك على امتداد مسافة 25 مترا، بعرض الطريق المحاذي لمدرسة الحلباوي الرسمية في الأوزاعي (المسلك الغربي)، اعتبارا من الساعة 7:00 ولغاية الساعة 17:00 من يومي السبت والأحد 19 و 20-2-2022”.

وتابع البيان “ستجري هذه الأشغال بعد تحويل السير المتجه إلى خلدة، نحو مسرب سيتم استحداثه، على المسلك الشرقي المقابل”، واضاف “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام