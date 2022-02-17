عسيران: على الجميع ان يعوا خطورة ما يحصل في ذهن المواطن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2022 - 13:40

عسيران: على الجميع ان يعوا خطورة ما يحصل في ذهن المواطن

منذ 45 mins 17 February، 2022
النائب علي عسيران
لبنان

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران في تصريح، ان “ما يشهده اللبنانيون على كيفية تفكك دولتهم، حيث لم يعد هناك أي نوع من الضمانة في حياة كريمة في ظل اتهامات هذا لذاك، ونشر الشرخ في صميم الدولة، ونشر التفسخ وشيء من الفتنة  بين الطوائف، وليس هذا ما وجد لبنان لاجله”.

وقال:”هذا الحال المستمر سوف يقضي  على ما تبقى من امال  لدى اللبنانيين  في الحياة الكريمة، لذا اعتقد ان على الجميع ان يعوا خطورة ما يحصل  في ذهن المواطن، وكيف يصل به الهروب من بلده ووطنه. واذا كانوا يتصورون ان هذا مما يسمى بشد العصب،  فهو بالتأكيد تصور خاطىء، فهذا دق للمسمار في نعش الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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