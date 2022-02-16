اليمن: وقفة في مديرية عنس بذمار تنديدا بجرائم العدوان

نظم أبناء مخلاف زُبيد في مديرية عنس محافظة ذمار اليمنية الأربعاء وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار تصعيد العدوان السعودي الاميركي الاماراتي وجرائمه وآخرها استهداف مبنى شركة الاتصالات الدولية “تيليمن”.

وألقيت بالمناسبة عدة كلمات اكدت أن “تصعيد العدوان واستهدافه للمدنيين والمنشآت الحيوية، يأتي في إطار الحرب الممنهجة لقوى العدوان الأمريكي الصهيوني وأدواته في المنطقة”.

ولفتت الكلمات إلى أن “العدوان مهما تمادى في جرائمه لن يركع أبناء الشعب اليمني حتى لو استمر ألف عام”، ودعت “الجميع للتحرك الجاد في تعزيز جهود التحشيد ورفد الجبهات بالرجال وقوافل العطاء”.

المصدر: موقع انصار الله