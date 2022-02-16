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February 16 2022 - 18:38

اليمن: إصابة 11 مواطنا باعتداءات قوى العدوان

منذ 18 mins 16 February، 2022
يمن
اليمن - عربي وإقليمي

أصيب 11 يمنيا بنيران قوى العدوان السعودي الاميركي الاماراتي وبانفجار قنبلة من مخلفات العدوان، وذلك بمناطق متفرقة من محافظة صعدة خلال الساعات الماضية.

وأكد مصدر أمني يمني “إصابة طفلين شقيقين نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة آل ذرية بمديرية سحار”، وأضاف ان “اعتداءات الجيش السعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية أدى لإصابة 6 مواطنين بجروح متفاوتة”، ولفت إلى أن “العدو السعودي استهدف منطقة الدحلة في مديرية شدا بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين”.

المصدر: موقع انصار الله

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