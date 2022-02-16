اللجنة المكلفة درس اقتراح قانون إنزال عقوبات على مهربي السلع المدعومة توافقت على استكمال البحث في جلسة لاحقة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراح القانون الرامي إلى إنزال عقوبات مشددة على مهربي السلع المدعومة، جلسة، العاشرة من صباح اليوم، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: آلان عون، جهاد الصمد، ومحمد الحجار.

كما حضر المحتسب المركزي في الجمارك فادي بو غاريوس ورئيسة الدائرة القانونية في وزارة الاقتصاد والتجارة مارلين نعمة.

وأنجزت اللجنة درس مواد عدة من مسودة اقتراح قانون بعنوان “حماية المال العام والمستهلك من الجرائم الواقعة على السلع المدعومة الذي سبق وأعده رئيس اللجنة.

وتم التوافق على استكمال البحث في جلسة لاحقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام