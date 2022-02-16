الرئیس الايراني یزور قطر الأسبوع المقبل

يزور رئيس الجمهورية الايراني السيد ابراهيم رئيسي، الأسبوع المقبل دولة قطر لحضور قمة كبار مصدري الغاز الطبيعي في الدوحة. وکتب السفير الايراني لدى قطر حميد رضا دهقاني؛ في تغريدة له على موقع تويتر الاربعاء “سیحضر رئیس الجمهوریة والوفد المرافق له قمّة كبار مصدري الغاز الطبيعي في قطر إلى جانب مشارکته في الاجتماعات الثنائية على هامش القمة”.

ووصل وزير الخارجية القطري في 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، الى طهران ليسلم دعوة امير قطر لرئيس الجمهورية لحضور قمة كبار الدول المصدرة للغاز، المقرر عقدها في الدوحة.

يُذكر ان ايران، هي ثاني اكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم بعد روسيا، تليها دولة قطر التي تحل بالمركز الثالث؛ كما ان البلدين (ايران وقطر) يمتلكان اكبر حقل مشترك للغاز في العالم. ويرى المراقبون، في زيارة الرئيس الايراني الى الدوحة وحضوره قمة كبار مصدري الغاز، “نقلة جديدة” على صعيد العلاقات الايرانية- القطرية، وإنها تأتي لدعم الجهود الهادفة لرفع التبادل التجاري بين البلدين ليبلغ مليار دولار سنويا.

المصدر: ارنا