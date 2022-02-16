رئيسة مجلس الاتحاد الروسي :لا توجد أي أسباب لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2022 - 02:56
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مجلس الوزراء أقر اعتمادات إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بقيمة 360 مليار ليرة لبنانية
مجلس الوزراء يطلب من وزير الطاقة وضع خطة حول تنظيم قطاع الكهرباء وإعادة النظر بالتعرفة الكهربائية
مصادر المنار: تم تأخير البت بخطة الكهرباء إلى حين تقديمها أصولاً باللغة العربية
القاضية غادة عون بصدد الإدعاء على اللواء عماد عثمان بتهمة إعاقة سير العدالة ومنع تنفيذ استنابة قضائية بحق رياض سلامة
تيار المستقبل: قرار توقيف سلامة اتخذ بطلب مباشر من رئيس الجمهورية
رئاسة الجهورية تنفي ما ورد في بيان المستقبل وتعتبر أكاذيب وافتراءات
وزارة الصحة اللبنانية: 3731 إصابة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
إستشهاد فلسطيني إثر إصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله
حركة الجهاد الإسلامي تنعى الأسير المحرر الشهيد نهاد أمين البرغوثي الذي استشهد برصاص الاحتلال الصهيوني في قرية النبي صالح
الجهاد الإسلامي: ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتحرك حيال ما يقوم به الاحتلال من إرهاب بحق شعبنا
حركة حماس: ندعو جماهير شعبنا المجاهد للمضي على طريق الشهداء وتصعيد المقاومة بأشكالها كافة
قوات الاحتلال تغلق مداخل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وتمنع المتضامنين من التجمع في الحي
العراق: المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بعدم دستورية تصدير النفط من إقليم كردستان من دون الرجوع إلى بغداد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لا نريد الحرب لذلك طرحنا مبادرات حول عملية تفاوضية يجب أن تنتج أمنا مشتركا ومتساويا للجميع
بوتين: نريد أن نحل الآن مسألة عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف الناتو
المستشار الألماني أولاف شولتس: توسيع الناتو نحو الشرق ليس مطروحاً على الأجندة حالياً
شولتس: يجب التعاون مع روسيا من أجل ضمان الأمن الجماعي لكل البلدان ولا أرى أننا وصلنا إلى طريق مسدود
وزير الخارجية الروسي خلال اتصال مع نظيره الأمريكي: نرفض الخطاب العدواني الذي تؤججه واشنطن وحلفاؤها حول الأزمة الأوكرانية
الرئيس الأمريكي: اعتمدنا الدبلوماسية مساراً لحل الأزمة ويبقى الهجوم الروسي على أوكرانيا احتمالاً قائماً
الاتحاد الاوروبي يدين قرار الدوما الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين
الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي يزور سوريا لتفقد تدريبات البحرية الروسية في المتوسط
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي يزور سوريا لتفقد تدريبات البحرية الروسية في المتوسط
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تعزيز جهود التلقيح ضد كورونا شرق أوروبا بسبب تمدد انتشار متحور أوميكرون إلى المنطقة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تعزيز جهود التلقيح ضد كورونا شرق أوروبا بسبب تمدد انتشار متحور أوميكرون إلى المنطقة
البرلمان الإثيوبي يلغي حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نحو ستة أشهر
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قوات الأمن السودانية تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي :لا توجد أي أسباب لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية
منذ 1 ساعة
16 February، 2022
الاتحاد الروسي
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