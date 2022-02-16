رئيسة مجلس الاتحاد الروسي :لا توجد أي أسباب لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2022 - 02:56

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي :لا توجد أي أسباب لاتهام روسيا بالنوايا العدوانية

منذ 1 ساعة 16 February، 2022
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