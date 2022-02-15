فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال: “سيف القدس” ما زال مشرعًا

حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة الثلاثاء العدو من مواصلة مخططاته ومشاريعه الاستيطانية في الضفة والقدس، موضحةً أنها “لن نتوانى عن حماية وجود شعبنا”. وبينت فصائل المقاومة بغزة أن “سيف القدس ما زال مشرعًا ومعركتنا لم ولن تنتهي إلا بزوال العدوان عن الأرض الفلسطينية ومقدساتها”.

وأكدت فصائل المقاومة بغزة وقوفها مع الاسرى وعدم السماح للاحتلال بالاستفراد بهم مهما كانت التضحيات. وأكدت على “المضي في طريق المقاومة والجهاد حتى التحرير والعودة”، مضيفة “نعتز ونفتخر بأبناء شعبنا وأهلنا وشبابنا ومقاومينا في كافة أنحاء القدس والضفة والداخل الفلسطيني، الذين يلقنون العدو الصهيوني ومستوطنيه الدروس تلو الدروس”.

كما وأدانت الفصائل في بيانها استقبال البحرين لرئيس حكومة العدو الإسرائيلي نفتالي بينت، قائلة إن “استمرار التطبيع مع العدو، واستقبال الصهاينة المجرمين هو تأييد لعدوانهم على شعبنا ومقدساتنا”.

ودعت الشعوب العربية إلى”رفض والتصدي لمشاريع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي”.

كما ودعت أبناء أجهزة أمن السلطة إلى “الانحياز التام إلى شعبهم في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي”، مؤكدةً “ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكل كامل، ورفع العقوبات من قبل السلطة الفلسطينية، وصرف مستحقات منتفعي الشؤون الاجتماعية فوراً”.

المصدر: فلسطين اليوم