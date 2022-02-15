بوشكيان عرض مع البراك مسار تطور العلاقات بين لبنان والعراق

التقى وزير الصناعة جورج بوشكيان سفير العراق في لبنان حيدر البراك قبل ظهر اليوم في وزارة الصناعة، وبحثا في مسار العلاقات اللبنانية – العراقية وتطورها الايجابي في الأشهر الماضية، وسبل تعزيزها وتقويتها وبلورة تنفيذ آلية الاتفاقات ومذكرة التفاهم التي وقعها بوشكيان في بغداد أثناء زيارته العراق الشهر الماضي.

وأكد بوشكيان” متانة العلاقات الثنائية”، معتبرا العراق “دولة شقيقة للبنان بكل معنى الكلمة”.

وقال السفير العراقي:” نعدّ لزيارات تنسيقيّة على صعيد العلاقات الاقتصاديّة والصناعيّة والتجاريّة والزراعيّة، وترجم ذلك بعدد الزيارات الملحوظ للمسؤولين اللبنانيين الى العراق في الآونة الأخيرة. ويأتي اجتماعنا اليوم لعرض نتائج ما تحقّق، وللتحضير للمرحلة المقبلة التي نتوقّع لها كل النجاح والخير بين لبنان والعراق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام