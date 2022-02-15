وزير الخارجية الأفغاني يؤكد انفتاح بلاده على المجتمع الدولي وتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال وزير الخارجية بالوكالة في الحكومة الأفغانية المشكلة من حركة طالبان، أن “العديد من سفارات الدول الأجنبية تعمل حاليا في كابول، وعدد منها مفتوح بشكل كامل بينما البعض الآخر يقدم خدمات قنصلية”، لافتا إلى وجود تواصل بين كابول والمجتمع الدولي.

وقال الوزير أمير خان متقي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، أن أفغانستان حاليا “أحرزت تقدما جيدًا في المجال الدبلوماسي بنقل صوت الشعب الأفغاني إلى العالم وتخفيف الضغط الدولي عن أفغانستان، وتخفيض العقوبات تدريجياً، والعودة إلى الحياة الطبيعية”.

واعتبر متقي أن قمة موسكو التي دعت لها روسيا لعقد محادثات دولية حول الوضع في أفغانستان بحضور عدد من الدول كانت “فرصة عظيمة للتواصل مع الدول الجوار ودول العالم، حيث أكد أن ممثلي طالبان سافروا إلى عدد من البلدان زار عدد من وزراء الخارجية كابول في الفترة الأخيرة.

وحول جهود إعادة تنشيط الجهاز الدبلوماسي لأفغانستان، قال متقي، إن “اجتماع دول المؤتمر الإسلامي في إسلام أباد الذي التقت فيه طالبان بممثلين من الدول الإسلامية، كان تطورا جيدا جدا في هذا الشأن”.

وأضاف أن ممثلي حركة طالبان عقدوا لقاءات “إيجابية” بعد قيامهم مؤخرا برحلة إلى النرويج، حيث اجتمعوا مع ممثلي العديد من الدول، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في كانون الأول/ديسمبر، أنه يعمل على تعيين بعثة دبلوماسية مخفضة في كابول ليس اعترافاً منها بطالبان وإنما “لدعم الأفغان”، مؤكداً أن ذلك سيتم خلال أسابيع.

المصدر: سبوتنيك