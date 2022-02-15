رئيس وزراء بيرو يتهم المعارضة البرلمانية بمحاولة الانقلاب

اتهم رئيس الوزراء البيروفي أنيبال توريس المعارضة في البرلمان بمحاولة الانقلاب على رئيس البلاد بيدرو كاستيليو.

ورجح أن المعارضة تهدف إلى عزل الرئيس لعدم قبولها بالهزيمة في انتخابات الرئاسة العام الماضي.

يذكر أن أنيبال توريس رابع رئيس للوزراء في بيرو منذ تولي بيدرو كاستيليو منصب الرئاسة في أواخر تموز/يوليو الماضي.

ونشبت الأزمة الحكومية الأخيرة في بيرو في أواخر كانون الثاني/يناير، عندما أعلن كاستيليو عن تعديل وزاري بعد استقالة رئيسة الوزراء آنذاك ميرتا فاسكيز، ووزير الداخلية أفيلينو غويليين احتجاجا على وجود بعض الأشخاص في مناصب المستشارين لرئيس الدولة.

وعين كاستيليو النائب في الكونغرس هكتور فالير رئيسا جديدا للوزراء في 1 شباط/فبراير الجاري، لكنه اضطر لإقالته على خلفية الفضيحة المتعلقة بالاتهامات بالعنف المنزلي التي رفعتها زوجة رئيس الوزراء الجديد.

وفي 8 شباط/فبراير الجاري أعلن الرئيس كاستيليو عن تعيين توريس رئيسا جديدا للحكومة.

المصدر: وكالات