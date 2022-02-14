السيد الحوثي يلتقي وفدا من قبائل مأرب ويؤكد على الصلح العام وحل المشاكل

التقى قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي اليوم الاثنين وفدا من قبائل مديريتي الجوبة والعبدية بمحافظة مأرب.

وخلال اللقاء قال السيد الحوثي لرجال العبدية والجوبة: “تعاونكم وجهودكم في الأحداث الأخيرة مشرفة وتصب في توجه الأخوة ووحدة الكلمة”، مؤكدًا على الصلح العام والتعاون مع الوجهاء لحل المشاكل في العبدية والجوبة.

وأضاف السيد الحوثي “أعداؤنا يسعون لاختراق الأمة من الداخل كما فعلوا في تجنيد النظامين السعودي والإماراتي في تنفيذ أهدافهم.

وأشار إلى الحرص على نشر الوعي حتى لا يتأثر البعض بدعاة الفتنة خدمة لأمريكا وإسرائيل، لافتًا إلى أن “واجبنا لم الشمل وتعزيز الأخوة ووحدة الموقف ومن يريد الذهاب إلى صف العدوان فهو يسيء لوطنه وقبيلته”.

وأوضح السيد الحوثي أن أخطر ما يهدد الأمة هو التحالف مع أعدائها الحقيقيين من الأمريكيين والإسرائيليين، مؤكدًا أن من يقف مع السعودي والإماراتي فهو يقف مع حلفاء أمريكا وإسرائيل.

وحث السيد الحوثي الجانب الرسمي ببذل كل الجهود المستطاعة لمساعدة وخدمة أبناء الجوبة والعبدية.

المصدر: المسيرة