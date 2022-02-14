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February 14 2022 - 09:12

رجل يطعن 11 شخصا في جنوب شرق الولايات المتحدة

منذ 18 mins 14 February، 2022
الشرطة الاميركية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أصاب مجهول مسلح بسكين 11 شخصا الأحد في مدينة ألبوكيرك بولاية نيو مكسيكو في جنوب غرب الولايات المتحدة، قبل أن يتم القبض عليه، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وذكرت الشرطة عبر “تويتر” أنها تجري تحقيقات في سبعة مواقع جريمة محتملة في أنحاء المدينة وسط تقارير عن إصابة 11 شخصا جراء هجوم بسكين.

وأشارت الشرطة إلى أن جميع الجرحى في حالة مستقرة، وأن المشتبه بتنفيذه الهجمات، الذي تصرف بمفرده، قد تم احتجازه.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد كان المهاجم متنقلا على دراجة نارية من نوع BMX خلال تنفيذه عمليات الطعن التي بدأت حوالي الساعة 11 صباحا.

المصدر: وكالات

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