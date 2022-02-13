الامام الخامنئي : إنتاج الادوات المكتبية ذات الجودة العالية في البلاد يبعث على الفخر

اعرب الامام السيد على الخامنئي عن ارتياحه لنجاح المنتجين المحليين في انتاج الادوات والمستلزمات المكتبية ذات الجودة العالية معتبرا ذلك انجازا يبعث على الفخر لاي دولة.

واصدر الامام الخامنئي اليوم الاحد رسالة اشاد فيها بجهود المنتجين المحليين لانتاج الادوات المكتبية.

وجاءت في رسالة الامام الخامنئي ان الادوات والمستلزمات المكتبية تأتي ضمن السلع الاساسية لاي بلد وانتاجها بجودة عالية يبعث على الفخر لمنتجيها في اي دولة.

واعرب سماحته في هذه الرسالة عن ارتياحه للجهود الناجحة التي بذلتها مجموعات في البلاد لانتاج هذه المستلزمات سائلا الباري التعالى دوام التوفيق والتقدم لهولاء المنتجين.

المصدر: وكالة ارنا