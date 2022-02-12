المانيا تخفض عدد موظفي سفارتها في كييف وتحث رعاياها على تقييم الوضع

أعلنت الحكومة الألمانية السبت عن خفض عدد موظفي سفارتها في كييف، على خلفية تصعيد الدول الغربية في ملف العلاقة بين روسيا وأوكرانيا.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن “سفارة برلين في كييف ستواصل عملها غير أن عدد موظفيها سيتم تقليصه”، وأشارت إلى أن “المانيا قررت أيضا نقل قنصليتها العامة في منطقة دونيتسك التي تتخذ منذ عام 2014 من مدينة دنيبرو في شرق أوكرانيا مقرا لها إلى مدينة لفيف في غربها مؤقتا”.

وأشارت الوزيرة إلى “أنها قررت تعزيز الإجراءات التي تم تبنيها بغية منع اندلاع نزاع في أوكرانيا”، مضيفة أن “اجتماعا يعقد حاليا في مقر الخارجية الألمانية مع الجهات والأجهزة الأمنية المختصة بشأن تطبيق هذه القرارات”.

وذكرت الوزيرة أن “الخارجية الألمانية دعت اليوم مواطني البلاد المتواجدين في أوكرانيا إلى تقييم ما إذا كان تواجدهم هناك ضروريا، والمغادرة سريعا إن لم يكن كذلك”.

المصدر: روسيا اليوم