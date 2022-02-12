الخارجية الروسية: السفارة والقنصلية في أوكرانيا ستستمر في أداء مهامها الرئيسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن السفارة والقنصلية الروسية في أوكرانيا ستستمر في أداء مهامها الرئيسية. وردًا على سؤال وكالة سبوتنيك، علقت الوزارة بأن: “السفارة تقوم حاليًا تقليص الجدول وتواصل العمل كالمعتاد”.

هذا وصرح الملحق الصحفي للبعثة الدبلوماسية في أوكرانيا، دينيس غولينكو، لوكالة سبوتنيك، في وقت سابق، بأن السفارة الروسية في كييف تعمل كالمعتاد، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الإخلاء الجزئي بعد، لكن وزارة الخارجية تعمل على حل هذه القضية.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من “تهديد روسي محتمل”.

المصدر: سبوتنيك