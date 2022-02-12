ألمانيا تدعو رعاياها في أوكرانيا للتفكير في مغادرتها إن لم يكن تواجدهم إلزامياً (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2022 - 14:10
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رئيس الجمهورية ميشال عون: لا يسعنا اتخاذ أي موقف من مشروع الموازنة قبل أن يُباشر مجلس النواب مناقشتها والتصويت عليها
الرئيس عون: حاكم المصرف المركزي يعرقل القرار السياسي بعد تخلفه عن تزويد شركة التدقيق المالي بالمستندات المطلوبة
وزير العمل مصطفى بيرم للمنار: الموازنة لم تُناقش أبدا في جلسة الحكومة ونحن نعتبر أنها لم تًقر قانونا
وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه للمنار: الموازنة لم توزع على الوزراء ولم تُقر في الجلسة قطعا
وزير الثقافة محمد المرتضى مغردا: المراسيم لن توقع والتعيينات لن تطرح مجددا وسؤال الوزراء هل أقرينا مشروع الموازنة أم لا؟
النائب حسن فضل الله للمنار: نحن نعتبر أن الموازنة لم تُقر وفق الأطر الدستورية ما يجعلنا نشكك بوجود قطب مخفية في مكان ما
اسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين: واشنطن تستعد لإخلاء سفارتها في كييف قبيل غزو روسي محتمل لأوكرانيا
التعبئة التربوية في حزب الله تهنئ المتعاقدين في التعليم الرسمي بحصولهم على بدل نقل يومي عن 3 أيام أسبوعياً
وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن: الرئيس الروسي وضع كل القدرات للتحرك على الحدود ونأمل بأنه لن يغزو أوكرانيا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: الولايات المتحدة وبريطانيا تريدان حرباً بأي ثمن
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: الحفاظ على القدرات النووية السلمية قضية لن ترفع عن الطاولة
مقاومون فلسطينيون في جنين والقدس ينفذون عمليات استهدفت قوات العدو تخللها إطلاق نار وعمليات تحطيم وحرق منشآت
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 43 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري
السلطات البحرينية تعلن تعيين ضابط إسرائيلي في منصب رسمي بالمملكة تحت ذريعة ترتيبات متعلقة بتحالف دولي
غارتان لطيران العدوان السعودي على شارع المطار في مديرية الثورة بالعاصمة صنعاء المكتظة بالسكان
صحيفة أفريكا إنتليجنس: الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيعلن الانسحاب النهائي للقوات الفرنسية من مالي
منظمة الصحة العالمية: المرحلة الحادة من جائحة كوفيد-19 ستنتهي خلال السنة الحالية في حال تلقيح 70% من سكان العالم
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
البيت الأبيض: بايدن وقادة غربيون أعربوا عن قلقهم من استمرار الحشد العسكري الروسي عند الحدود مع أوكرانيا
صحيفة الغارديان: بايدن أبلغ الحلفاء الغربيين أن بوتين أعطى الأوامر ببدء غزو أوكرانيا
مستشار الأمن القومي الأميركي: اجتياح روسيا لأوكرانيا قد يحصل قريبا والرئيس بايدن سيتصل بنظيره الروسي
مستشار الأمن القومي الأميركي: الجنود الأميركيون في شرق أوروبا لن يخوضوا الحرب في أوكرانيا أو ضد روسيا
الجيش الأميركي ينقل طائرات مقاتلة من طراز F16 من ألمانيا إلى رومانيا في أجواء التوتر مع روسيا بشأن أوكرانيا
الرئاسة الفرنسية: الرئيس ماكرون سيتصل هاتفيا بالرئيس بوتين لبحث الأزمة الأوكرانية
الكرملين: إتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وبايدن السبت بمبادرة من الجانب الأميركي
الخارجية الروسية: روسيا تتعرض لهجوم إعلامي يستهدف مطالبها بالضمانات الأمنية وتصريحات البيت الأبيض هستيرية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: مستوى تعاوننا مع بريطانيا قريب من الصفر وسيتراجع أكثر وهو أمر غير مرغوب فيه
أميركا وبريطانيا والنرويج يطلبون من رعاياهم مغادرة أوكرانيا فورا
الاتحاد الأوروبي يوصي موظفيه غير الأساسيين في كييف بمغادرة أوكرانيا
ارتفاع سعر خام برنت 3 دولارات ليبلغ سعر البرميل 94.44 دولار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد وتوقعات بظهور المزيد من السلالات المتحورة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
ألمانيا تدعو رعاياها في أوكرانيا للتفكير في مغادرتها إن لم يكن تواجدهم إلزامياً (سبوتنيك)
منذ 46 mins
12 February، 2022
المانيا
اوكرانيا
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