ألمانيا تدعو رعاياها في أوكرانيا للتفكير في مغادرتها إن لم يكن تواجدهم إلزامياً (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2022 - 14:10

ألمانيا تدعو رعاياها في أوكرانيا للتفكير في مغادرتها إن لم يكن تواجدهم إلزامياً (سبوتنيك)

منذ 46 mins 12 February، 2022
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