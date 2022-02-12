بلينكن: بوتين وضع كل القدرات للتحرك على الحدود ولا نزال نأمل بأنه لن يغزو أوكرانيا ويختار الدبلوماسية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2022 - 10:50

بلينكن: بوتين وضع كل القدرات للتحرك على الحدود ولا نزال نأمل بأنه لن يغزو أوكرانيا ويختار الدبلوماسية (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 12 February، 2022
أخبار موقع المنار

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