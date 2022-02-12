بلينكن: بوتين وضع كل القدرات للتحرك على الحدود ولا نزال نأمل بأنه لن يغزو أوكرانيا ويختار الدبلوماسية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2022 - 10:50
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وزير العمل مصطفى بيرم للمنار: الموازنة لم تُناقش أبدا في جلسة الحكومة ونحن نعتبر أنها لم تًقر قانونا
وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه للمنار: الموازنة لم توزع على الوزراء ولم تُقر في الجلسة قطعا
وزير الثقافة محمد المرتضى مغردا: المراسيم لن توقع والتعيينات لن تطرح مجددا وسوأل الوزراء هل أقرينا مشروع الموازنة أم لا؟
النائب حسن فضل الله للمنار: نحن نعتبر أن الموازنة لم تُقر وفق الأطر الدستورية ما يجعلنا نشكك بوجود قطب مخفية في مكان ما
فضل الله: على الرئيس ميقاتي أن يجيبنا ما إذا كانت الموازنة قد أقرت بموافقة الثلثين وإلا فسيكون قد صادر قرار مجلس الوزراء
فضل الله: سنناقش خطة التعافي التي ستضعها الحكومة ولن نقبل بتحميل الخسائر للمودعين بدل المصارف وكبار المستفيدين
فضل الله للمنار: العدو الإسرائيلي يتستر باسم شركات للتوظيف من أجل تجنيد عملاء لجمع معلومات اجتماعية وأمنية
فضل الله: التعاون بين حزب الله والأجهزة الأمنية اللبنانية قائم في مواجهة شبكات التجسس الإسرائيلية
فضل الله: حزب الله متحمس ومصر لإجراء الانتخابات ولديه رؤية ومشروع للانقاذ عكس الآخرين الدائرين في الفلك الأميركي
الشيخ علي الخطيب: نطالب النواب برفض أي زيادة في الرسوم والضرائب تفاقم معاناة اللبنانيين المعيشية
المفتي الشيخ أحمد قبلان: إذا مرت الموازنة بشكلها الحالي فهذا يعني أننا أمام حرب مسعورة تقودها السلطة لإعدام الشعب
وزير الزراعة عباس الحاج حسن: ندعو لأطيب العلاقات مع كل أشقائنا العرب وسنقاوم عدونا اسرائيل حتى نستعيد حقنا وكرامتنا
فرنجية يستقبل وفدا من أهالي الموقوفين في قضية انفجار المرفأ: حريصون على الحقيقة من خلال تحقيق عادل وشفاف لا يستثني احدا
محتجون يعتصمون أمام منزل ميقاتي في الميناء احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والضرائب التي تضمنتها الموازنة
إعلام العدو: اتفاق بين نظام المنامة و" اسرائيل" على تعيين ملحق عسكري اسرائيلي دائم في البحرين
فلسطينيون يعبرون السياج نحو مواقع اسرائيلية من منطقة ملكة شرقي غزة وينجحون في حرق دشمة لقناصة الاحتلال
انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بحضور خبراء ايرانيين ومجموعة 4+1 في فيينا
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع أمرا يسمح لبلاده بالتصرف بـ7 مليارات دولار من البنك المركزي الأفغاني مودعة في أميركا
طالبان: سرقة ومصادرة مال الشعب الأفغاني من جانب الولايات المتحدة تشكلان أدنى مستوى من الانحطاط الانساني والأخلاقي
البيت الأبيض: بايدن وقادة غربيون أعربوا عن قلقهم من استمرار الحشد العسكري الروسي عند الحدود مع أوكرانيا
صحيفة الغارديان: بايدن أبلغ الحلفاء الغربيين أن بوتين أعطى الأوامر ببدء غزو أوكرانيا
مستشار الأمن القومي الأميركي: اجتياح روسيا لأوكرانيا قد يحصل قريبا والرئيس بايدن سيتصل بنظيره الروسي
مستشار الأمن القومي الأميركي: الجنود الأميركيون في شرق أوروبا لن يخوضوا الحرب في أوكرانيا أو ضد روسيا
الجيش الأميركي ينقل طائرات مقاتلة من طراز F16 من ألمانيا إلى رومانيا في أجواء التوتر مع روسيا بشأن أوكرانيا
الرئاسة الفرنسية: الرئيس ماكرون سيتصل هاتفيا بالرئيس بوتين لبحث الأزمة الأوكرانية
الكرملين: إتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وبايدن السبت بمبادرة من الجانب الأميركي
الخارجية الروسية: روسيا تتعرض لهجوم إعلامي يستهدف مطالبها بالضمانات الأمنية وتصريحات البيت الأبيض هستيرية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: مستوى تعاوننا مع بريطانيا قريب من الصفر وسيتراجع أكثر وهو أمر غير مرغوب فيه
أميركا وبريطانيا والنرويج يطلبون من رعاياهم مغادرة أوكرانيا فورا
الاتحاد الأوروبي يوصي موظفيه غير الأساسيين في كييف بمغادرة أوكرانيا
ارتفاع سعر خام برنت 3 دولارات ليبلغ سعر البرميل 94.44 دولار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد وتوقعات بظهور المزيد من السلالات المتحورة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
بلينكن: بوتين وضع كل القدرات للتحرك على الحدود ولا نزال نأمل بأنه لن يغزو أوكرانيا ويختار الدبلوماسية (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
12 February، 2022
اوكرانيا
بلينكن
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