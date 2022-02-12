الصحة العالمية: انتهاء المرحلة الحادة من كورونا هذا العام مرهون بنسبة الملقحين

جدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبرييسوس التأكيد على أن انتهاء المرحلة الحادة من جائحة كورونا مرهون بتلقيح أغلبية سكان العالم خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غيبرييسوس قوله خلال زيارة لمصنع لقاحات في جنوب إفريقيا اليوم : نعول على انتهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذه السنة شرط تلقيح 70 بالمئة من سكان العالم بحلول منتصف السنة.

وكان غيبرييسوس أكد في وقت سابق أن انتهاء جائحة كورونا يتطلب أن تحقق جميع الدول من خلال العمل المشترك حتى أواسط عام 2022 الهدف العالمي المتمثل بتطعيم 70 بالمئة من سكان العالم وأن تواصل الحكومات إجراء الفحوص والمتابعة وتقديم المعلومات عن نسخ الفيروس دون المخاوف من التعرض لأي اتهامات.

المصدر: وكالات