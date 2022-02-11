CNN عن مصادر: المعلومات الاستخبارية تشير لاستعداد روسيا لمهاجمة أوكرانيا قبل نهاية الألعاب الأولمبية الشتوية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2022 - 21:14

CNN عن مصادر: المعلومات الاستخبارية تشير لاستعداد روسيا لمهاجمة أوكرانيا قبل نهاية الألعاب الأولمبية الشتوية

منذ 2 ساعة 11 February، 2022
أخبار موقع المنار

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