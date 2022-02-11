المستعان بهم في الأساسي الدوام الصباحي نوهوا بإقرار بدل النقل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2022 - 13:00

المستعان بهم في الأساسي الدوام الصباحي نوهوا بإقرار بدل النقل

منذ 22 mins 11 February، 2022
المنار
المنار
لبنان

نوهت لجنة المستعان بهم في التعليم الأساسي الرسمي – الدوام الصباحي في بيان بـ “إقرار قانون بدل النقل الصادر عن مجلس الوزراء وشكرت كل من ساهم وشارك وعمل خصوصا أولئك الغيارى على القطاع الرسمي، وكل من سهر من أجل ضمان وإنجار هذا العمل،الذي يحتاج لتضافر وتضامن كل الجهود. وفي طليعتهم أنتم الذين تستحقون الأكثر، وتستحقون الأجدر، والأمضى لا لأنكم في خانة التعاقد او المستعان بل لأنكم في خانة المعلم الإنسان الذي كاد أن يكون رسولا”.

وأكدت أن “ما حصل دليل عافية وتعاف للقطاع التربوي الرسمي وجزء من الغاية العليا والهدف الأساسي وهو التثبيت لاحقا. ما حصل اليوم وسام حب واحترام لكل معلم ومعلمة ومرب وعامل ومدير وطالب يحملون في قلبهم التعليم قولا وفعلا”.

وشكرت “وزارة التربية والوزير عباس الحلبي والمسؤولين لا سيما من تقدم بالاقتراح والحلول لتقريب وجهات النظر”.

وختمت: “نعلن ربط النزاع مع وزارة التربية والعودة إلى التعليم بدءا من الثلاثاء المقبل مع استمرار التحركات والمتابعة الدائمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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