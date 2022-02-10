الصحة اللبنانية : 6060 إصابة كورونا جديدة و 20 حالة وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2022 - 19:40

الصحة اللبنانية : 6060 إصابة كورونا جديدة و 20 حالة وفاة خلال 24 ساعة

منذ 14 mins 10 February، 2022
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