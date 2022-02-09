شمخاني: الانسجام اللازم في اميركا لاتخاذ قرارات سياسية في فيينا غير متوفر

رأى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني أن “الأصوات المتباينة الصادرة عن الادارة الاميركية مؤشر لعدم توفر الانسجام اللازم لدیها لاتخاذ قرارات سياسية في فيينا”. وكتب شمخاني في تغريدة له على موقع تويتر الأربعاء أن “الادارة الاميركية لا يمكنها دفع ثمن خلافاتها الداخلية على حساب اهدار الحقوق القانونية للشعب الايراني”.
يُذكر ان مجموعة من 33 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ الأمريكي اخطروا الرئيس الاميركي جو بايدن الاثنين أنهم سيعملون على إعاقة أي اتفاق جديد مع إيران إذا لم تسمح حكومته للكونغرس بمراجعة شروطه والتصويت عليها.
وقال شمخاني في تغريدة الاحد “على الرغم من التقدم المحدود في مفاوضات فيينا، ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الطرفين”. وأضاف أن “القرارات السياسية في واشنطن تتطلب توازناً في الالتزامات للتوصل إلى اتفاق جيد”.
وفي تغريدة اخرى أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، انه “بدون رفع شامل ومؤثر للحظر، ستكون الفوائد الاقتصادية المستدامة من الاتفاق النووي أشبه بالسراب”.
يذكر ان جولة المفاوضات الثامنة بين ايران ومجموعة “4+1” استؤنفت بعد ان توقفت مؤقتاً بطلب من الوفود المشاركة من أجل العودة الى عواصمها للتشاور.
المصدر: فارس