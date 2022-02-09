شمخاني: الانسجام اللازم في اميركا لاتخاذ قرارات سياسية في فيينا غير متوفر

وقال شمخاني في تغريدة الاحد “على الرغم من التقدم المحدود في مفاوضات فيينا، ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الطرفين”. وأضاف أن “القرارات السياسية في واشنطن تتطلب توازناً في الالتزامات للتوصل إلى اتفاق جيد”.

وفي تغريدة اخرى أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، انه “بدون رفع شامل ومؤثر للحظر، ستكون الفوائد الاقتصادية المستدامة من الاتفاق النووي أشبه بالسراب”.

يذكر ان جولة المفاوضات الثامنة بين ايران ومجموعة “4+1” استؤنفت بعد ان توقفت مؤقتاً بطلب من الوفود المشاركة من أجل العودة الى عواصمها للتشاور.