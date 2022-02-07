العدو الاسرائيلي استدعى أسيرا فلسطينيا مباشرة بُعيد الافراج عنه

استدعت قوات العدو الإسرائيلي الإثنين الأسير المقدسي المحرر أحمد صلاح الدين عبد الرحمن شويكي، بعيد الإفراج عنه مباشرة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال استدعت المحرر المقدسي أحمد شويكي من حي الثوري في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى وحققت معه في مركزها بالمسكوبية”.

وكان قد أفرج عن الشويكي الاثنين من سجن “النقب الصحراوي”، بعدما قضى عشرين عاما في معتقلات العدو، وكان قد اعتقل عام 2002 وكان بعمر (14 عاما)، إذ أصيب في حينه بعيار ناري في اليد، فيما استشهد رفيق دربه سامر أبو ميالة في اليوم ذاته.

ويُعد شويكي أقدم أسير يعتقله العدو طفلا ويمضي هذه المدّة الطويلة في سجون الاحتلال، وينهي اليوم مدة حكمه وهو بعمر (34 عاما).

المصدر: فلسطين اليوم