اعلام العدو: الأمن يتعامل مع حادث خارج السفارة الأميركية بالقدس يتعلق بطرد مشبوه (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2022 - 16:14

اعلام العدو: الأمن يتعامل مع حادث خارج السفارة الأميركية بالقدس يتعلق بطرد مشبوه (سبوتنيك)

منذ 50 mins 7 February، 2022
أخبار موقع المنار

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