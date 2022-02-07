العراق ثاني أكبر مستورد للسلع الايرانية

أكد متحدث مصلحة الجمارك الايرانية أن العراق لايزال ثاني اكبر مستورد للسلع من ايران بمرور الشهور العشرة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار 2021 حتى يناير/كانون الثاني 2022.

وأوضح ” روح الله لطيفي ” أن العراق استورد سلعا من ايران بقيمة 7.295 مليار دولار بنمو 14 بالمئة على أساس سنوي.

وأشار أن صادرات منتجات الثروة السمكية والمواشي والألبان والمنتجات الزراعية والغذائية للعراق بلغت 2,660,662 طنا بنحو 1.228 مليار دولار والبقية شملت المعدات والمواد المعدنية والانشائية وغيرها.

بالمقابل أكد المتحدث استيراد ايران سلعا من العراق بحجم 1,994,846 طنا من السلع باكثر من 920.482 مليون دولار بنمو كمّي 2414 بالمئة وسعري 793 بالمئة.

المصدر: وكالة انباء فارس