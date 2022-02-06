مدير “الصحة العالمية” يبحث مع رئيس الوزراء الصيني “منشأ كورونا”

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أنه التقى رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، وبحث معه التحقيق الذي لا يزال متعثرا حول منشأ فيروس كورونا.

وكتب غيبرييسوس في تغريدة: “يسعدني أن أكون التقيت رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ. بحثنا كوفيد-19 وضرورة بذل جهد كبير على صعيد التوزيع المنصف للقاحات هذه السنة من أجل تلقيح 70% من سكان” العالم، خلال زيارة إلى بكين لمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

وتابع: “بحثنا كذلك ضرورة التعاون بشكل وثيق أكثر” لتحديد “أصول الفيروس بالاستناد إلى العلم والأدلة”.

وهي أول زيارة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى الصين منذ يناير 2020، بعد بضعة أسابيع على الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا في مدينة ووهان.

وزار خبراء دوليون من منظمة الصحة ووهان في يناير 2021 للتحقيق في أصول الفيروس بالتعاون مع نظرائهم الصينيين.

وفي تحقيق مشترك صدر في مارس 2021، اعتبروا أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يكون الفيروس انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان وسيط، بينما رأوا أن نظرية تسرّب الفيروس من مختبر “مستبعدة بدرجة كبيرة”.

غير أن المدير العام لمنظمة الصحة دعا بعد ذلك إلى تحقيق أكثر عمقا حول فرضية تسرب الفيروس من مختبر في الصين، مؤكدا أن الخبراء الدوليين واجهوا “صعوبات في الوصول الى البيانات الأولية” في الصين، في انتقاد نادر لكيفية تعامل بكين مع التحقيق.

المصدر: روسيا اليوم