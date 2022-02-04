الشيخ ياسين: حال المراوحة التي تعيشها الحكومة وعدم وضع خطة للتعافي الاقتصادي والاجتماعي ساهما في تفاقم الازمات

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور، “ان حال المراوحة التي تعيشها الحكومة وعدم وضع خطة للتعافي الاقتصادي والاجتماعي ساهما في تفاقم الازمات مما ولد التدهور الامني في اكثر من منطقة عبر عمليات خطف وسرقة”.

وتابع ان “على المسؤولين ان يصحوا من سباتهم ويسارعوا لانقاذ البلاد قبل ان نصبح في خبر كان”، مؤكدا “ضرورة توقف العبث المالي والقرارات غير المسؤولية التي تقضي على ما تبقى من امل بالحياة”.

اضاف “ان عمليات شد الحبال الجارية افسحت المجال للمزيد من التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي والتي كان آخرها دخول سفارة عوكر بوقاحة وعلنية على خط الانتخابات النيابية التي لن تظهر الا وجه لبنان المقاوم والمدافع عن سيادته مهما كانت التدخلات”.

وختم الشيخ ياسين مشددا على “ضرورة الحفاظ على مصلحة المواطنين”، مناشدا الجمعيات والاتحادات العمالية والنقابات “التحرك ليس عبر اقفال الطرق على المواطنين الساعين لرزقهم، بل محاصرة المسؤولين عن الفساد الذين ما زالوا يعيشون حال انكار للازمة اللبنانية”، مشددا على “ضرورة الغاء بدعة الوكالات الحصرية وفتح باب الاستيراد لكل من يرغب ويستطيع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام