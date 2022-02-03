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February 3 2022 - 07:36

شولتس: سأبحث الأزمة الأوكرانية مع بوتين في زيارتي المرتقبة إلى موسكو

منذ 16 mins 3 February، 2022
أولاف شولتس
أخبار دولية - المانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيبحث الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المرتقبة إلى موسكو.

وقال لشبكة “زد دي إف” التلفزيونية: “سأغادر إلى الولايات المتحدة في السابع من فبراير الجاري، وبعدها إلى موسكو لإجراء مباحثات تتعلق بالأزمة الأوكرانية”.

ولم يحدد المستشار الألماني موعد توجهه إلى موسكو، مكتفيا بالقول إن “موعد الزيارة تم تحديده وستتم قريبا”.

وأضاف: “أعمل بنشاط مع جميع الحلفاء والشركاء في الاتحاد الأوروبي في معالجة قضية أوكرانيا وبالكاد يستغرق أي موضوع آخر المزيد من الوقت.. وبالطبع، تحدثت أيضا مع الرئيس الروسي، وسنبحث بعناية كل ما هو ضروري”.

وأشار إلى أن الاتحاد و”الناتو” يتبعان سياسة منسقة ويعملان على إعداد قراراتهما المستقبلية بشكل جيد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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