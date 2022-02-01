الصحة الفلسطينية: تسجيل 12 وفاة و11016 إصابة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الثلاثاء انه تم تسجيل 12 وفاة و11016 إصابة بفيروس “كورونا” و3977 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الكيلة أنه “تم تسجيل 8 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتان في الخليل، بينهم رضيعة بعمر شهرين من بلدة إذنا، وحالة في قلقيلية، وحالة في نابلس، نتيجة الإصابة بالفيروس”، وأشارت إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 217، طولكرم 678، الخليل 1004، بيت لحم 681، قلقيلية 247، رام الله والبيرة 1212، سلفيت 249، جنين 426، نابلس 1039، طوباس 116، أريحا والأغوار 198، قطاع غزة 2549، مدينة القدس 2400”.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “ضواحي القدس 190، طولكرم 35، الخليل 194، بيت لحم 187، قلقيلية 6، رام الله والبيرة 200، سلفيت 18، جنين 60، نابلس 202، طوباس 51، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 100، مدينة القدس 1764”.

المصدر: وكالة وفا