كورونا في روسيا.. تسجيل 617 وفاة و121228 إصابة جديدة

تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا، لأول مرة منذ بداية الجائحة، عتبة الـ120 ألفا، بينما تراجع مؤشر الوفيات الجديدة جراء الوباء إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا الأحد عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 121228 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 113122 إصابة أمس)، ما يمثل عاشر قفزة غير مسبوقة في الحصيلة على التوالي.

ويعود 24030 من هذه الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو، بينما سجلت ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ ومقاطعة موسكو زيادة غير مسبوقة جديدة في الحصيلة بـ17833 إصابة و11434 إصابة.

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في البلاد منذ أمس بواقع 617 حالة وفاة جديدة (مقابل 668 وفاة في اليوم السابق)، وتماثل 28944 مريضا في روسيا من كورونا.

المصدر: روسيا اليوم